Посольство Узбекистана в Киеве попросило граждан республики покинуть Украину

Представители узбекистанского посольства в Киеве призвали граждан республики не находиться на территории Украины. Причиной послужили многочисленные удары Вооружённых сил Российской Федерации по инфраструктуре, отметили дипломаты.