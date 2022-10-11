Мэр Львова рассказал о взрывах в городе

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что город находится под атакой. В частности, слышны звуки взрывов, а также наблюдаются проблемы с электроэнергией.

Во вторник, 11 октября украинские СМИ информировали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской и Одесской областях. Целями атаки становятся объекты критической инфраструктуры.