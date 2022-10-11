Бранислав Сланчев: Путин оставил себе только один вариант — победа РФ на Украине

Некоторые украинские регионы вошли в состав Российской Федерации. Владимир Путин таким решением не оставил себе другого выхода, кроме как идти до победы в спецоперации на Украине, уверен профессор Калифорнийского университета Бранислав Сланчев. Эксперт считает, что у России достаточно ресурсов для ведения долгосрочной борьбы.

"Недавнее присоединение к России бывших украинских Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей исключает для Путина любой другой исход конфликта, кроме как полную победу Москвы", — сказал Сланчев Болгарскому Радио.

Профессор заговорил и о частичной мобилизации, объявленной Путиным. Он считает, что таким образом российская сторона решает проблему традиционным путём, не применяя агрессивные методы в виде ядерного оружия.

"Пока всё не закончится, мы так и не узнаем, блефует Путин или нет. Не думаю, что блефует. Он просто не считает, что сейчас это нужно. В любом случае после присоединения бывших украинских регионов ему некуда отступать. Он должен взять эти территории", — говорит Сланчев.