Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались перейти в наступление на Николаево-Криворожском направлении, однако российские военные отбросили их на прежние позиции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, украинские подразделения намеревались начать атаку в районе населённых пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка (Херсонская область) и Петровское (Николаевская область).
"Активные действия ВС РФ при поддержке артиллерии позволили рассеять противника и отбросить его к исходным позициям", — рассказали в Министерстве обороны России.
Отмечается, что российские бойцы уничтожили порядка 150 боевиков ВСУ. Кроме того, они поразили шесть танков, восемь боевых бронированных машин и несколько автомобилей, которые принадлежали украинской армии.
Ранее представители Минобороны РФ заявили, что Киев в результате неудачной попытки наступления у Николаева и Кривого Рога потерял более 300 солдат.
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