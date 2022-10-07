МО: ВС России уничтожили 300 солдат ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

В Минобороны России сообщили о неудачной попытке пяти батальонных групп армии Украины наступать на Николаево-Криворожском направлении. По информации военного ведомства, в результате операции за сутки погибли свыше 300 солдат ВСУ.

Как отметили в министерстве, украинские военные планировали продвинуться к Пятихаткам, Садоку, Ищенке, Безыменному в Херсонской области и Терновым Подам Николаевской области. По данным МО, украинская сторона потеряла

семь танков,

13 боевых бронеавтомобилей,

17 машин.

Вместе с этим в Минобороны подчеркнули, что при атаке противника Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали ротную тактическую группу 60-й пехотной бригады ВСУ.