В Минобороны России сообщили о неудачной попытке пяти батальонных групп армии Украины наступать на Николаево-Криворожском направлении. По информации военного ведомства, в результате операции за сутки погибли свыше 300 солдат ВСУ.
Как отметили в министерстве, украинские военные планировали продвинуться к Пятихаткам, Садоку, Ищенке, Безыменному в Херсонской области и Терновым Подам Николаевской области. По данным МО, украинская сторона потеряла
Вместе с этим в Минобороны подчеркнули, что при атаке противника Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали ротную тактическую группу 60-й пехотной бригады ВСУ.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.