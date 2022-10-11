Эксперт Евсеев заявил, что в ноябре начнётся мощное наступление ВС РФ на Украине

В конце октября полностью завершится процесс частичной мобилизации, после чего в ходе специальной военной операции (СВО) произойдут кардинальные изменения. Об этом заявил военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, комментируя Pravda.Ru предположение председатель КГБ Белоруссии.

Он не исключает, что часть военнослужащих будет размещена на белорусской территории в рамках Союзного государства. Основной перелом произойдёт в ноябре, поскольку земля промёрзнет, и начнутся наступательные действия, считает эксперт.

По мнению Евсеева, российские войска будут не выдавливать противника, а окружать группировки ВСУ.

"Если гипотетически наступление будет проводиться, например, в Харьковской области и одновременно со стороны Белоруссии, то тогда украинская армия окажется в крайне сложной ситуации, потому что у неё сейчас практически нет крупных резервов. Всё было сброшено на линию фронта", — объяснил собеседник Pravda.Ru.

Более того, после завершения частичной мобилизации у России будет превосходство личного состава впервые с начала СВО, отметил эксперт.

"Идут поставки современной военной техники, системы радиоэлектронной борьбы, бронетанковой техники — всё это позволит начать активное наступление в середине ноября. Сейчас же речь идёт больше о сдерживании противника", — указал Евсеев.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил о переломе в СВО на Украине с ноября по февраль. По его мнению, в конце осени начнётся ключевая фаза боевых действий.