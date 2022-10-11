Переломный момент в специальной военной спецоперации (СВО) на Украине наступит в ноябре — феврале. Об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.
По его мнению, если в России частичная мобилизация пройдёт качественно, а ВС РФ будут обеспечены передовыми вооружениями, то начнётся ключевая фаза боевых действий.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.