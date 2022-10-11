Попытки наступления Киева провалились на всех направлениях, ВСУ несут потери

МО РФ сообщило о безуспешном наступлении ВСУ на всех направлениях в СВО.

На Купянском направлении националисты предприняли безуспешную попытку атаковать позиции ВС РФ в Харьковской области и в посёлке Стельмаховка (ЛНР).

В результате умелых действий бандеровцы отброшены на исходные позиции. Уничтожено около 40 боевиков ВСУ и четыре бронемашины.

На Краснолиманском направлении ВСУ попытались форсировать р. Жеребец в направлениях ЛНР. Упреждающим огнём переправы разрушены. Уничтожено около 20 украинских военных.

Выдвинувшийся резерв из 66-й мехбригады ВСУ попал на минное поле, где часть техники подорвалась, а живую силу уничтожили российские артиллеристы (80 боевиков).

На Запорожском направлении неонацисты проводили безуспешные контрудары. Уничтожено более 30 солдат киевского режима, один танк и три БМП.