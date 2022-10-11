В связи с возможными поставками Украине новых систем западных ПВО Россия должна обратить пристальное внимание на уничтожение транспортной инфраструктуры на сопредельных территориях, заявил военный эксперт Айтеч Бижев.
США с самого начала СВО активно оказывают военную помощь Украине. Очевидно, поставки вооружений продолжатся и после массированного удара по стратегической и военной инфраструктуре страны 10 октября, считает эксперт.
"Речь, вероятно, пойдет о поставках комплексов дальнего действия Patriot. И в целом там может быть представлен весь имеющийся диапазон средств ПВО, включая маловысотные комплексы", — сказал он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
По его мнению, поставки систем ПВО будут осуществляться с европейских военных баз США. Занять это может от нескольких дней до нескольких недель. При этом на обучение украинских солдат эксплуатации новых систем может уйти месяц-полтора, если это не было сделано тайно заранее.
Бижев отметил, что в связи с этим ВС РФ следует наносить удары по военной логистике Украины.
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