Бижев заявил, что США поставят ВСУ новые системы ПВО в течение нескольких недель

В связи с возможными поставками Украине новых систем западных ПВО Россия должна обратить пристальное внимание на уничтожение транспортной инфраструктуры на сопредельных территориях, заявил военный эксперт Айтеч Бижев.

США с самого начала СВО активно оказывают военную помощь Украине. Очевидно, поставки вооружений продолжатся и после массированного удара по стратегической и военной инфраструктуре страны 10 октября, считает эксперт.

"Речь, вероятно, пойдет о поставках комплексов дальнего действия Patriot. И в целом там может быть представлен весь имеющийся диапазон средств ПВО, включая маловысотные комплексы", — сказал он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

По его мнению, поставки систем ПВО будут осуществляться с европейских военных баз США. Занять это может от нескольких дней до нескольких недель. При этом на обучение украинских солдат эксплуатации новых систем может уйти месяц-полтора, если это не было сделано тайно заранее.

Бижев отметил, что в связи с этим ВС РФ следует наносить удары по военной логистике Украины.