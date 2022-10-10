Сегодня утром по Киеву было нанесено несколько ракетных ударов. Прилёты по центру города подтвердил и мэр украинской столиц Виталий Кличко.
Также появились сообщения, что одна из ракет упала на улице Владимирской рядом с памятником Михаилу Грушевскому. Там находится здание Службы безопасности Украины (СБУ), а недалеко офис президента Владимира Зеленского.
Политолог Марат Баширов отметил, что интенсивность ударов по объектам ВСУ после теракта на Крымском мосту возросла в разы.
"Киев не трогали много недель, и вот второй день подряд мощные взрывы. Нет пока, правда, информации, что поражено и какие результаты. Но, видно это цветочки перед сегодняшним Советом безопасности", — написал эксперт в своём Telegram-канале.
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