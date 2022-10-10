Одна из ракет в Киеве упала рядом с офисом Зеленского и зданием СБУ

Сегодня утром по Киеву было нанесено несколько ракетных ударов. Прилёты по центру города подтвердил и мэр украинской столиц Виталий Кличко.

Также появились сообщения, что одна из ракет упала на улице Владимирской рядом с памятником Михаилу Грушевскому. Там находится здание Службы безопасности Украины (СБУ), а недалеко офис президента Владимира Зеленского.

Политолог Марат Баширов отметил, что интенсивность ударов по объектам ВСУ после теракта на Крымском мосту возросла в разы.

"Киев не трогали много недель, и вот второй день подряд мощные взрывы. Нет пока, правда, информации, что поражено и какие результаты. Но, видно это цветочки перед сегодняшним Советом безопасности", — написал эксперт в своём Telegram-канале.