В Европарламенте заявили, что поддержат поставки тяжёлого вооружения для нужд ВСУ на Украине.
"Украина должна защищать себя. Украине необходимо тяжёлое вооружение и оборонительные системы, которые позволят им выжить", — заявила глава Европарламента Роберта Метсола на конференции послов ЕС.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.