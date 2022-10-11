Глава Европарламента Метсола поддерживает поставку Украине тяжёлого вооружения

В Европарламенте заявили, что поддержат поставки тяжёлого вооружения для нужд ВСУ на Украине.

"Украина должна защищать себя. Украине необходимо тяжёлое вооружение и оборонительные системы, которые позволят им выжить", — заявила глава Европарламента Роберта Метсола на конференции послов ЕС.