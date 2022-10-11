Вроде бы патриотические Telegram-каналы запустили "дикий" фейк якобы с заявлением командующего специальной военной операцией на Украине генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
В Сети распространяются будто бы слова генерала, который делится впечатлениями от своего первого дня на новой должности, отмечая, что отлично справляется с задачей. А потом "пишет", что хотел бы опять стать маленьким, отправиться к маме и в детский сад.
И некоторые люди всерьёз этому верят, отмечает издание, недоумевая, зачем авторы такого заявление вложили его в уста генерала.
"Для полной уверенности мы узнали у сослуживцев командующего — ничего такого он конечно же не говорил", — заключает "РВ".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.