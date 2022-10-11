В Сети запустили фейк с заявлением командующего СВО генерала Суровикина

Вроде бы патриотические Telegram-каналы запустили "дикий" фейк якобы с заявлением командующего специальной военной операцией на Украине генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

В Сети распространяются будто бы слова генерала, который делится впечатлениями от своего первого дня на новой должности, отмечая, что отлично справляется с задачей. А потом "пишет", что хотел бы опять стать маленьким, отправиться к маме и в детский сад.

И некоторые люди всерьёз этому верят, отмечает издание, недоумевая, зачем авторы такого заявление вложили его в уста генерала.

"Для полной уверенности мы узнали у сослуживцев командующего — ничего такого он конечно же не говорил", — заключает "РВ".