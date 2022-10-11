Высокоточные массированные ракетные удары по инфраструктуре городов Украины подкосили моральный настрой солдат украинской армии, заявил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

"Безусловно, удары по территории Украины сильно ударили и по моральному духу украинских солдат, которые совершенно чётко почувствовали, что Россия может ответить не по-детски, причём ответить там, где находится тыл украинской армии. Они же считали, что у них очень прочный тыл, а это оказалось совсем не так", — сказал Михайлов РИА Новости.