К фронту у Сватово круглосуточно прибывают подкрепления, сообщают военные корреспонденты "Русской весны". Только за прошедшие 24 часа поступило порядка 100 единиц техники в распоряжение 47-й гвардейской танковой Нижнеднепровской дивизии.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.