Подкрепления ВС РФ в виде 100 единиц техники прибывают к фронту у Сватово

К фронту у Сватово круглосуточно прибывают подкрепления, сообщают военные корреспонденты "Русской весны". Только за прошедшие 24 часа поступило порядка 100 единиц техники в распоряжение 47-й гвардейской танковой Нижнеднепровской дивизии.