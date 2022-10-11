СК РФ обнаружил на месте обстрела Донецка ракету НАТО класса воздух-земля

Следственный комитет России выявил в центре Донецка ракету США класса воздух-земля.

Осколки ракеты, стоящей на вооружении Североатлантического альянса, отправлены на баллистическую экспертизу. Остатки вооружения НАТО станут уликами в уголовном деле о военных преступлениях.

Донецк подвергся обстрелу вечером 11 октября. В жилых домах рядом с местом атаки выбило окна, жители квартала остались без электричества. Жертв удалось избежать.

На место происшествия оперативно прибыли следователи СК РФ, представители МЧС и пожарной службы.