Следственный комитет России выявил в центре Донецка ракету США класса воздух-земля.
Осколки ракеты, стоящей на вооружении Североатлантического альянса, отправлены на баллистическую экспертизу. Остатки вооружения НАТО станут уликами в уголовном деле о военных преступлениях.
Донецк подвергся обстрелу вечером 11 октября. В жилых домах рядом с местом атаки выбило окна, жители квартала остались без электричества. Жертв удалось избежать.
На место происшествия оперативно прибыли следователи СК РФ, представители МЧС и пожарной службы.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.