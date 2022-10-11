Зеленский о восстановлении инфраструктуры Украины: Если бы не сегодняшние удары

Владимир Зеленский рассказал, что помешало Украине за день восстановить инфраструктурные объекты, которые подверглись атакам крылатых ракет ВС РФ.

Президент Украины отметил, что удары по украинским городам продолжились и 11 октября. Он назвал это "второй волной террористической атаки". Украинский лидер отчитался, что большую часть ракет и беспилотников удалось сбить с помощью ПВО.

Зеленский заверил, что восстановительные работы в стране идут успешно, однако полностью вернуть инфраструктуру в рабочее состояние не позволяют продолжающиеся атаки.

"Если бы еще не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера. Сегодня Россия добьется дополнительно только одного: немного затянет наше восстановление", — сказал глава Украины в своём вечернем обращении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе.