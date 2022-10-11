Владимир Зеленский рассказал, что помешало Украине за день восстановить инфраструктурные объекты, которые подверглись атакам крылатых ракет ВС РФ.
Президент Украины отметил, что удары по украинским городам продолжились и 11 октября. Он назвал это "второй волной террористической атаки". Украинский лидер отчитался, что большую часть ракет и беспилотников удалось сбить с помощью ПВО.
Зеленский заверил, что восстановительные работы в стране идут успешно, однако полностью вернуть инфраструктуру в рабочее состояние не позволяют продолжающиеся атаки.
"Если бы еще не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера. Сегодня Россия добьется дополнительно только одного: немного затянет наше восстановление", — сказал глава Украины в своём вечернем обращении.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.