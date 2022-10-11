Армия РФ заказала у Ирана 2400 беспилотных летательных аппаратов "Шахид".
Об этом, ссылаясь на данные украинской разведки, на заседании стран G7 сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
В связи с этим глава Незалежной попросил своих западных кураторов помочь подготовиться к отражению воздушных атак дронов-камикадзе. По обыкновению, президент Украины просил оружие и денег.
"Важно, чтобы у нас было достаточное количество ракет для ПВО и ПРО и чтобы они были интегрированы с нашими системами обороны", — сказал западным партнёрам Зеленский.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.