Зеленский растерян: Россия заказала у Ирана 2400 "Шахидов":

Армия РФ заказала у Ирана 2400 беспилотных летательных аппаратов "Шахид".

Об этом, ссылаясь на данные украинской разведки, на заседании стран G7 сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

В связи с этим глава Незалежной попросил своих западных кураторов помочь подготовиться к отражению воздушных атак дронов-камикадзе. По обыкновению, президент Украины просил оружие и денег.

"Важно, чтобы у нас было достаточное количество ракет для ПВО и ПРО и чтобы они были интегрированы с нашими системами обороны", — сказал западным партнёрам Зеленский.