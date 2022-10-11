Военный эксперт Кашин: комплексы ПВО NASAMS из США бессильны против "Искандеров"

Вчера, 11 октября, Соединённые Штаты сообщили, что в ближайшее время поставят Украине два комплекса ПВО. Однако зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS не помогут прикрыть всю территорию страны, заявил военный эксперт Василий Кашин.

"ЗРК NASAMS могли бы существенно ослабить удар по одному из городов, сбив некоторую часть российских крылатых ракет и ударных дронов. В то же время этот комплекс совершенно неэффективен против баллистических целей", — сообщил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Кроме того, Кашин уверен, что против ракет типа "Искандер" американские NASAMS не могут действовать эффективно. Поэтому можно предположить, что ВС РФ, имея данные о прикрытии объектов ВСУ данными ЗРК, могли бы успешно поражать их. Эксперт высказал предположение, где ВСУ могут расположить американские комплексы:

"ВСУ могут разместить комплексы NASAMS в тылу, где готовится личный состав, прикрыть крупные логистические узлы на западе страны. То есть такие точки, куда "Искандер" не долетит. Это принесёт реальный эффект. Если присутствие ПВО NASAMS обнаружится где-то ближе к линии фронта, то российское командование сделает ставку на поражение в этом районе целей оперативно-тактическими ракетами, артиллерией и другими средствами, против которых NASAMS неэффективен".