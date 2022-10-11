FP: Киев просит США поставить ATACMS после ударов РФ по инфраструктуре Украины

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук направил письмо представителям американского конгресса с просьбой срочно передать Киеву баллистические ракеты большой дальности.

Украинские политики призывают президента США Джо Байдена снять запрет на поставки ATACMS, сообщает Foreign Policy. По информации издания, эти оперативно-тактические ракеты способны поражать цели на расстоянии до 300 километров.

В статье сказано, что Киев вновь заинтересовался ATACMS после российских ударов по объектам военного управления, связи и энергетики Украины.

"Украинские власти хотят, чтобы администрация Байдена избавилась от сдержанности и предоставила ракетные системы ATACMS", — приводит FT фрагмент из письма Стефанчука.

Он также подчеркнул: украинской армии нужны зенитно-ракетные комплексы NASAMS, истребители F-15 и F-16.

Ранее стало известно, что Киев планирует использовать ATACMS для ударов по Республике Крым. Как отмечает The Wall Street Journal, Вашингтон пока не поддерживает такие планы украинского руководства.