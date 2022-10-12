Взрывное устройство сработало рядом с рынком в Мелитополе Запорожской области

Неподалёку от входа в здание центрального рынка Мелитополя Запорожской области сработало самодельное взрывное устройство.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, ЧП зафиксировали утром 12 октября. В это время рынок ещё был закрыт для посетителей. При взрыве повреждена одна торговая точка.

Оперативники приступили к дополнительной проверке. По данным агентства, во взрывном устройстве обнаружены поражающие элементы.