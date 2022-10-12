Балицкий: при попытке проникновения на ЗАЭС ликвидированы порядка 30 диверсантов

При попытке проникновения на территорию Запорожской АЭС были ликвидированы порядка 30 диверсантов, также потоплены большинство лодок. Об этом рассказал РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Он добавил, что украинские ДРГ не оставляют попыток проникнуть на ЗАЭС, однако они получают отпор.