При попытке проникновения на территорию Запорожской АЭС были ликвидированы порядка 30 диверсантов, также потоплены большинство лодок. Об этом рассказал РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он добавил, что украинские ДРГ не оставляют попыток проникнуть на ЗАЭС, однако они получают отпор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.