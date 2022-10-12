Шурыгин: ракетные удары ВС РФ по Украине взбесили Запад

Массированные ракетные удары Вооружённых сил России по критически важным объектам Украины очень сильно взбесили Запад и подняли огромную волну возмущения. Там хорошо понимают, что РФ ударила по самому чувствительному. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Украина уже приспособилась к военным действиям, но тут вдруг появилась совсем не радужная перспектива оказаться без света, воды и газа, заметил он.

Если на Запад хлынут ещё 25 миллионов беженцев, оставшихся без света и тепла, то он с этим потоком не справится, и это будет катастрофа не только для Украины, но и для Запада, пояснил аналитик.

Поэтому решение начать выкорчёвывать украинскую инфраструктуру было очень правильным, заключил Шурыгин в эфире Соловьёв LIVE.