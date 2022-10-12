В Днепропетровской области с утра 12 октября работают беспилотники "Герань-2".
Как сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", дроны-камикадзе бьют по объектам ВСУ.
Ряд объектов националистов в Днепропетровской области уже уничтожен, подытожило издание.
Также с утра мощные ракетные удары нанесены в Запорожье.
"Запорожье атаковали российскими ракетами", — подтвердили в администрации области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.