В Днепропетровской области с утра 12 октября работают беспилотники "Герань-2".

Как сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", дроны-камикадзе бьют по объектам ВСУ.

Ряд объектов националистов в Днепропетровской области уже уничтожен, подытожило издание.

Также с утра мощные ракетные удары нанесены в Запорожье.

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