Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки до 70 человек, восемь бронетранспортёров, танк, два дота, четыре беспилотника и 12 единиц специальной автомобильной техники.
Об этом сообщает Народная милиция Луганской Народной Республики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.