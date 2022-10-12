НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, танк и восемь БТР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки до 70 человек, восемь бронетранспортёров, танк, два дота, четыре беспилотника и 12 единиц специальной автомобильной техники.

Об этом сообщает Народная милиция Луганской Народной Республики.