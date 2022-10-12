Сенатор Андрей Турчак сообщил в своём Telegram-канале, что ещё двое депутатов Госдумы — Александр Бородай и Виталий Милонов - приняли решение стать участниками спецоперации на Украине.
Оба депутата уже отметились в своих военкоматах и буквально на днях планируют отправиться в зону спецоперации.
Турчак рассказал, что оба парламентария имеют за плечами боевой опыт — Бородай является главой Союза добровольцев Донбасса, и постоянно находится в зоне СВО, Милонов также служил — в Народной милиции ДНР.
"Опыт и навыки, безусловно, важны. Но гораздо важнее желание служить Родине. Именно оно побуждает наших коллег отказываться от брони и сменять кресла на окопы", — написал Турчак.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.