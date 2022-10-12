До центра Артёмовска остались считанные километры

До центра города Артёмовска остаются всего лишь несколько километров.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

В своём Telegram-канале он отметил, что союзные силы прорвали оборону Артёмовска (Бахмута) и закрепились в Иванограде.

"Это юго-восточная окраина города" — подчеркнул военкор.