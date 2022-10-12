До центра города Артёмовска остаются всего лишь несколько километров.
Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.
В своём Telegram-канале он отметил, что союзные силы прорвали оборону Артёмовска (Бахмута) и закрепились в Иванограде.
"Это юго-восточная окраина города" — подчеркнул военкор.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.