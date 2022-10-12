Представитель НАТО пригрозил РФ "физическим ответом" на ядерный удар

Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса пишет, чем может закончиться для России применение ядерного оружия.

Если РФ нанесёт ядерный удар, это будет иметь "беспрецедентные последствия" для страны, сообщает представитель НАТО.

В военном блоке уверены, что использование ядерного оружия "почти наверняка вызовет физический ответ со стороны многих союзников и, возможно, со стороны самого НАТО".

Ранее сообщалось, что в США готов план военного вторжения в Россию с ракетными атаками.