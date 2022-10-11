Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Экономист Хазин: в средиземноморском регионе назревает крупный военный конфликт
Вакулин: в России не станут наказывать за использование сервисов Meta*
Корнилов: НАТО призывает к войне против РФ на Украине, и за это поплатится
Политолог Кортунов: на встречу и диалог Путина и Байдена на G20 есть шансы
Эксперт РИСИ оценил шансы на возобновление переговоров между РФ и Украиной
Markets Insider: ЕС не в состоянии отказаться от российских ресурсов
Сивков: России придётся проводить воздушную операцию на Украине
Grayzone: британская разведка составила план по уничтожению Крымского моста
Захарова о просьбе Зеленского насчёт новых санкций: "Клоуну нужен новый пакет"

В США готов план военного вторжения в РФ: 88 часов операции с ракетными атаками

Силовые структуры

Telegram-канал "Незыгарь", ссылаясь на данные разведсообщества РФ, сообщает, что США подготовили план возможного военного вторжения против России.

В США готов план военного вторжения в РФ: 88 часов операции с ракетными атаками

Специалисты отмечают существенное усиление присутствия группировки военных спутников США над территорией РФ за последний месяц.

По информации разведсообщества, поступившей в распоряжение командования Североатлантического альянса, план "обезоруживающей операции" против России включает инструкции первых 88 часов возможной операции.

План содержит ракетные и авиационные атаки конвенциональными вооружениями на центры спецсвязи, противоядерные укрепления, места базирования подводных лодок, хранения ядерных боезарядов, системы ПВО и ПРО, а так же авиаподдержку диверсионных групп в Московской, Тверской и Тульской областях.

Тревогу вызывает заметное усиление стадии боеготовности сил США в Европе до уровня DEFCON 2. Сообщается о трёхкратном увеличении покрытия слежки Пентагона над военными объектами и городами РФ.

Обнаружена концентрация морской группировки США в Балтийском, Баренцевом и Черном морях, которые переведены в боевое построение.

Высказывается предположение о том, что США таким образом пытается сдержать Россию от дальнейшей эскалации.

"В конкретно этом случае весьма вероятно, показуха осуществляется даже не для сдерживания России, а для нагнетания напряжения среди союзников англосаксов в Европе", — гласит информация Telegram-канала.

Ранее сообщалось, что контрнаступление украинской армии стало результатом работы американской разведки с украинскими и британскими коллегами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте

Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.

Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Военные новости
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Мир. Новости мира
Захарова: выступление Путина транслируют в прямом эфире все французские каналы
Силовые структуры
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Любовь Степушова Удары по инфраструктуре Украины стали системными. Задача — смена режима Зеленского Любовь Степушова Людмила Черткова "День сурка" для Украины: иначе нацистов не остановить Людмила Черткова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Силовые структуры
Путин: нанесён удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске
Силовые структуры
Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске
Последние материалы
Военный историк оценил шансы ВСУ захватить Херсон: "Начинают действовать"
Захарова о просьбе Зеленского насчёт новых санкций: "Клоуну нужен новый пакет"
Пермский суд отклонил иск мобилизованного без медкомиссии россиянина
Бой танкистов ВС РФ на южном фронте СВО на Украине: "Зевс, не торопись"
Профессор МЭИ Гашо назвал обстрелы энергообъектов Украины демонстративной акцией
Медведев назвал поставки Киеву мощных РСЗО самым быстрым путём к эскалации
Ижевские зоозащитники рассказали о новой погибшей в результате отравления собаке
Поддубный: в районе Сватово ВСУ собрали около 40 тысяч бойцов
G7 "обещает обещать" Украине помощь и поддержку, но без конкретики
Депутат Затулин назвал бегство россиян от частичной мобилизации "позором"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников