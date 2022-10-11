В США готов план военного вторжения в РФ: 88 часов операции с ракетными атаками

Telegram-канал "Незыгарь", ссылаясь на данные разведсообщества РФ, сообщает, что США подготовили план возможного военного вторжения против России.

Специалисты отмечают существенное усиление присутствия группировки военных спутников США над территорией РФ за последний месяц.

По информации разведсообщества, поступившей в распоряжение командования Североатлантического альянса, план "обезоруживающей операции" против России включает инструкции первых 88 часов возможной операции.

План содержит ракетные и авиационные атаки конвенциональными вооружениями на центры спецсвязи, противоядерные укрепления, места базирования подводных лодок, хранения ядерных боезарядов, системы ПВО и ПРО, а так же авиаподдержку диверсионных групп в Московской, Тверской и Тульской областях.

Тревогу вызывает заметное усиление стадии боеготовности сил США в Европе до уровня DEFCON 2. Сообщается о трёхкратном увеличении покрытия слежки Пентагона над военными объектами и городами РФ.

Обнаружена концентрация морской группировки США в Балтийском, Баренцевом и Черном морях, которые переведены в боевое построение.

Высказывается предположение о том, что США таким образом пытается сдержать Россию от дальнейшей эскалации.

"В конкретно этом случае весьма вероятно, показуха осуществляется даже не для сдерживания России, а для нагнетания напряжения среди союзников англосаксов в Европе", — гласит информация Telegram-канала.

Ранее сообщалось, что контрнаступление украинской армии стало результатом работы американской разведки с украинскими и британскими коллегами.