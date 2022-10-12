Страны-члены НАТО попытаются открыть против России скандинавский фронт

Встреча глав Минобороны стран НАТО имеет принципиальное значение, ибо обсуждаемые вопросы касаются эскалации уже не только на востоке ЕС, но и по всей границе РФ и Запада.

Плюс, в повестке были и вопросы ядерных вопросов.

Об этом сообщил профессор МГИМО, заведующий отделом евробезопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

По его словам, Альянс пытается сформировать коалицию для поддержки Украины, и определиться, как себя вести в военном плане в этой ситуации.

В рамках встречи в закрытом формате там также пройдёт заседание группы ядерного планирования, поскольку вопросы эскалации конфликта на Украине включают рассмотрение всех сценариев развития ситуации, заявил профессор.

И участие приглашённых имеет принципиальный характер, уверен аналитик.

"Во встрече традиционно принимают участие приглашённые страны — Швеция и Финляндия. Ведь эскалация конфликта рассматривается по всей линии соприкосновения, включая северный фланг. И здесь участие их министров обороны привносит принципиальный характер, поскольку речь идёт уже о разработке сценариев действий в случае эскалации конфликта", — подытожил Данилов.