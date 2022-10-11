Украинский глава Владимир Зеленский на саммите G7 заявил, что не планировал нападения на Белоруссию.
Об этом он сказал в режиме видеосвязи 11 октября.
Позже президент Незалежной предложил разместить на украино-белорусской границе миссию миротворцев.
"Чтобы полностью снять эту провокацию и эти нарративы, которые звучат от Лукашенко, мы предлагаем своё решение проблемы. На границе Украины и Белоруссии можно разместить миссию международных наблюдателей. Формат может быть разработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне G7 поддержать эту нашу инициативу", — запросил армию НАТО Зеленский.
В Минске уже скептически восприняли его слова о том, что ВСУ не планируют на них нападать.
"Планирует Великобритания, Украина строго исполняет", — пишет в своём Telegram-канале журналист Игорь Тур.
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