Ошеров: наносить удары по электрическим подстанциям Украины неэффективно

Россия начала вести спецоперацию на Украине по-настоящему, нанося массированные удары после теракта, который произошёл на Крымском мосту. Об этом заявил военный эксперт Михаил Ошеров в материале для "Русской весны".

В результате ракетной атаки была поражена подстанция во Львове, однако спустя несколько часов электропитание в городе было восстановлено полностью. По мнению обозревателя, подобные удары малоэффективны, поскольку для нанесения существенного ущерба противника следует выбирать крупные узловые подстанции, которые способны вывести из строя сразу несколько областных энергосистем. Или ударить по генерирующим мощностям, применив ракеты "Кинжал", отметил аналитик.

"Да, они стоят намного дороже обычных крылатых ракет, но приз в этой игре гораздо выше — уничтожение генерирующей станции ликвидирует подачу электроэнергии в регион в принципе и надолго", — считает Ошеров.

По мнению эксперта, не нужно израсходовать крылатые ракеты, нанося удары по электрическим подстанциям.

"Не стоит тратить впустую десятки дорогих "Калибров", нужно один раз ударить более дорогим "Кинжалом", — заключил он.