Власти Николаева и Днепропетровской области сообщили о ночных атаках ВКС РФ

Мэр украинского города Николаева и глава администрации Днепропетровской области Украины рассказали о множественных ночных взрывах.

Украинские издания приводят слова главы Николаева Александра Сенкевича, который сообщил, что в населённом пункте ночью раздалось несколько громкий взрывов.

Возглавляющий Днепропетровскую обладминистрацию Валентин Резниченко также рассказал о нескольких "прилётах" рано утром 13 октября.

Какие именно цели атаковали крылатые ракеты и беспилотники ВКС РФ пока неизвестно.