Мэр украинского города Николаева и глава администрации Днепропетровской области Украины рассказали о множественных ночных взрывах.
Украинские издания приводят слова главы Николаева Александра Сенкевича, который сообщил, что в населённом пункте ночью раздалось несколько громкий взрывов.
Возглавляющий Днепропетровскую обладминистрацию Валентин Резниченко также рассказал о нескольких "прилётах" рано утром 13 октября.
Какие именно цели атаковали крылатые ракеты и беспилотники ВКС РФ пока неизвестно.
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.