Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM

Великобритания передаст киевскому режиму ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.

Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на Министерство обороны Британии.

Нехватка таких систем означает, что западные союзники, собравшиеся на этой неделе в Брюсселе, изо всех сил попытаются удовлетворить всё более настоятельные просьбы Киева о защите украинского неба от российских ракет и беспилотных аппаратов.

"Это оружие поможет Украине защитить своё небо от атак и укрепить общую противоракетную оборону вместе с НАСАМС США", — пишет газета.