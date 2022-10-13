Великобритания передаст киевскому режиму ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.
Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на Министерство обороны Британии.
Нехватка таких систем означает, что западные союзники, собравшиеся на этой неделе в Брюсселе, изо всех сил попытаются удовлетворить всё более настоятельные просьбы Киева о защите украинского неба от российских ракет и беспилотных аппаратов.
"Это оружие поможет Украине защитить своё небо от атак и укрепить общую противоракетную оборону вместе с НАСАМС США", — пишет газета.
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