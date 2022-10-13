Марочко: украинские военные самовольно оставляют позиции в районе Артёмовска

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) самовольно покидают свои позиции, оборудованные возле Артёмовска. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, разведчики выяснили, что такие действия украинских боевиков связаны с критическими потерями. Кроме того, он подчеркнул: ВСУ на этом направлении утратили связь с военно-политическим командованием.

Как пояснил Марочко, морально-психологическое состояние националистов продолжает ухудшаться.

"В районе Артёмовска зафиксированы факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими", — подтвердил офицер.

В четверг, 13 октября, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении населённых пунктов Опытное и Иванград на артёмовском направлении. В ведомстве отметили, что эти сёла перешли под контроль ВС РФ.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что бойцы РФ и ЛДНР прорвали оборону у Артёмовска. До центра города остаются считанные километры, уточнил журналист.