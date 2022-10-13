После теракта на Крымском мосту ВС России наносят удары по инфраструктуре Украины. Сегодня иранские беспилотники-камикадзе "Шахид-136" (Герань-2") атаковали цели под Киевом. Об этом передают военные корреспонденты "Русской весны".
Сообщается, что дроны прилетели в Марковский район Киевской области, также известно о повреждении объекта инфраструктуры в Бучанском районе.
"Целью дрона-камикадзе в этом районе мог стать завод или электрическая подстанция", — делают предположения военкоры.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.