Подоляка объяснил крушение МиГ-29 ВСУ неопытностью пилота и проблемами с ПВО

Украинские ВВС совершили попытку сбить российский беспилотник с помощью истребителя Миг-29, но манёвр не удался. Журналист и военный блогер Юрий Подоляка объяснил причину.

Он считает, что у киевские пилоты не обладают достаточным боевым опытом и квалификацией. Кроме того, вылет в ночное время усложнил задачу. Подоляка предположил, что лётчик не справился с управлением и был вынужден совершить аварийную посадку.

Блогер отметил дешевизну "Гераней" по сравнению с истребителями. Ситуация показала, что Украина не способна прикрываться от угроз с помощью ПВО, поэтому вынуждена уничтожать дроны с помощью военной авиации.

"ПВО — это локальная штука. А они пытаются сбивать ещё на подлёте. "Герань" летит долго, много десятков минут. И, если засечь на радарах и поднять истребители, теоретически можно и посбивать что-то. Но это действительно очень дорого, особенно с учетом потери самолёта, который стоит как сотня "Гераней", — сказал Подоляка.