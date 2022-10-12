Украинские ВВС решили бороться с иранскими дронами-камикадзе "Шахид-136" ("Герань-2")с помощью истребителей. В небо над Винницей они подняли МиГ-29, но манёвр не удался.
Наверное, впервые в истории произошёл случай, когда "беспилотник-камикадзе записал на свой счёт боевой самолёт врага", пишут военкоры "Русской весны". Самолёт упал при попытке сбить иранский "Шахид". Пилот катапультировался, сообщает командование ВВС ВСУ.
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.