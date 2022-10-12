МиГ-29 ВВС Украины разбился при попытке сбить иранский БПЛА "Герань-2" ВС РФ

Украинские ВВС решили бороться с иранскими дронами-камикадзе "Шахид-136" ("Герань-2")с помощью истребителей. В небо над Винницей они подняли МиГ-29, но манёвр не удался.

Наверное, впервые в истории произошёл случай, когда "беспилотник-камикадзе записал на свой счёт боевой самолёт врага", пишут военкоры "Русской весны". Самолёт упал при попытке сбить иранский "Шахид". Пилот катапультировался, сообщает командование ВВС ВСУ.