Боевики украинской армии на БМП и танках сделали попытку атаковать позиции десантников ВС России на Херсонском направлении.
ВСУ вели разведку и имели цель прорвать оборону. Однако российский БПЛА обнаружил противника, передал данные подразделениям ВДВ, которые расчётами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" и "Штурм-С" уничтожили 5 БМП, 4 танка и сверх 20 боевиков ВС Украины.
Военкоры "Русской весны" сообщают, что противник, убегая с поля, бросили погибших и раненых соратников.
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