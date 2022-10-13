Кровавый провал атаки ВСУ позиций ВДВ ВС РФ на Херсонщине обеспечили БПЛА и ПТРК

Боевики украинской армии на БМП и танках сделали попытку атаковать позиции десантников ВС России на Херсонском направлении.

ВСУ вели разведку и имели цель прорвать оборону. Однако российский БПЛА обнаружил противника, передал данные подразделениям ВДВ, которые расчётами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" и "Штурм-С" уничтожили 5 БМП, 4 танка и сверх 20 боевиков ВС Украины.

Военкоры "Русской весны" сообщают, что противник, убегая с поля, бросили погибших и раненых соратников.