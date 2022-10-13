В интернете появилась видеозапись воздушного боя между российским и украинским беспилотниками в зоне проведения спецоперации на Украине.
Судя по кадрам, квадрокоптер Вооружённых сил Украины попытался протаранить российский дрон, но потерял управление и упал.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.