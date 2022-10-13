Российский беспилотник победил украинский дрон в воздушном бою

В интернете появилась видеозапись воздушного боя между российским и украинским беспилотниками в зоне проведения спецоперации на Украине.

Судя по кадрам, квадрокоптер Вооружённых сил Украины попытался протаранить российский дрон, но потерял управление и упал.