Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
GT: НАТО толкает Украину к продолжению самоубийственного конфликта с Россией
Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины — летят ракеты
Песков прокомментировал данные о гибели мобилизованных
МО РФ: 20 военнослужащих ВС РФ возвращены с Украины по обмену
N-TV: почти две трети граждан ФРГ не верят, что ВСУ вернут потерянные территории
Американская нефтяная компания угрожает российскому Дальнему Востоку
Пилько: "Россия хочет продавать газ в ЕС и рассчитывает на Турцию"
Эксперт Сивков заявил о неизбежности войны России и НАТО
Зеленский назвал окружение Путина щенками: "Почему одного человека боится мир?"

Рожин: задержано несколько диверсантов планировавших подорвать "Турецкий поток"

Силовые структуры

Задержано несколько диверсантов, которые планировали подорвать газопровод "Турецкий поток".

Об этом пишет в своём аккаунте мессенджера военный аналитик Борис Рожин со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, что несмотря на попытку взрыва трубопровода "Турецкий поток", он продолжает исправно работать.

"Турция оказалась самым надёжным маршрутом сегодня для поставок энергии в Европу. Благодаря вашей твёрдой позиции по строительству этих газотранспортных систем и "Турецкого потока". Хотя и его, как вы слышали наверно тоже, пытались взорвать на территории Российской Федерации", — сообщил Путин главе Турции.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области

Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Силовые структуры
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Силовые структуры
Иранский дрон-камикадзе "Герань-2" ВС РФ заставил упасть МиГ-29 ВВС ВСУ
Силовые структуры
Генерал Гурулёв о сроках СВО: за два месяца РФ может закрыть тему Украины
Ольга Лебедева Война Запада "до последнего украинца" привела к опосредованным "ответкам" Ольга Лебедева Александр Трубин Афганские моджахеды вновь расправляют плечи и объединяются Александр Трубин Людмила Черткова "Любить" Украину для США оказалось выгоднее, чем дружить с нефтяными королями Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Раскрыт секрет видеообращений Зеленского: благословенный хромакей
Силовые структуры
Министр обороны Британии: Путин только что обнаружил, что РФ не сверхдержава
Взрывы под Киевом: "Шахиды" атакуют объекты боевиков ВСУ
Силовые структуры
Взрывы под Киевом: "Шахиды" атакуют объекты боевиков ВСУ
Последние материалы
МО РФ: российская авиация сбила украинские самолёты МиГ-29 и Су-27
КГБ Белоруссии: Запад пытается открыть "второй фронт"
МО России: при попытке форсировать реку Жеребец ВСУ потеряли около 60 человек
Привидения в английских пабах: реальные страшилки или рекламный трюк
Игра "World of Tanks" сменила название на "Мир танков"
Подоляка объяснил крушение МиГ-29 ВСУ неопытностью пилота и проблемами с ПВО
МО России: ВСУ потеряли свыше 110 солдат на Николаево-криворожском направлении
Генерал Милли предложил создать комплексную систему ПВО для защиты Украины
Гурулёв: бить по Раде - эффектно, но не эффективно, есть более важная цель
Сладков: мы стремительно выбираемся из ямы, которую сами себе выкопали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников