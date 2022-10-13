Рожин: задержано несколько диверсантов планировавших подорвать "Турецкий поток"

Задержано несколько диверсантов, которые планировали подорвать газопровод "Турецкий поток".

Об этом пишет в своём аккаунте мессенджера военный аналитик Борис Рожин со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, что несмотря на попытку взрыва трубопровода "Турецкий поток", он продолжает исправно работать.

"Турция оказалась самым надёжным маршрутом сегодня для поставок энергии в Европу. Благодаря вашей твёрдой позиции по строительству этих газотранспортных систем и "Турецкого потока". Хотя и его, как вы слышали наверно тоже, пытались взорвать на территории Российской Федерации", — сообщил Путин главе Турции.