Сегодня, 12 октября, вечером, под Киевом снова гремят взрывы.
Военную инфраструктуру националистического режима атакуют иранские БПЛА-камикадзе "Шахид-136".
Об этом сообщают военкоры "Русской Весны"
В то же время данные о взрывах в районе города Белая Церковь местные жители пока не подтверждают, отметили военные корреспонденты.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.