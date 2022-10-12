Взрывы под Киевом: "Шахиды" атакуют объекты боевиков ВСУ

Сегодня, 12 октября, вечером, под Киевом снова гремят взрывы.

Военную инфраструктуру националистического режима атакуют иранские БПЛА-камикадзе "Шахид-136".

Об этом сообщают военкоры "Русской Весны"

В то же время данные о взрывах в районе города Белая Церковь местные жители пока не подтверждают, отметили военные корреспонденты.