Пушилин: в освобождении ДНР наступает переломный момент

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас в процессе освобождения ДНР сейчас наблюдается переломный момент.

Пушилин отметил, что это происходит благодаря большим задействованным в этом силам, которые чётко наносят противнику ответные удары.

"Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас все больше задействуется сил, включая мобилизованных, которые сейчас пока еще проходят обучение, слаживание. Но это уже сейчас позволяет выходить к более четким планированиям следующих операций по освобождению наших населенных пунктов", — сказал Пушилин в эфире "Россия 24".

Врио главы ДНР добавил, что контрудары союзных сил позволили снизить частоту обстрелов со стороны украинских военных. Пушилин считает, что всё это деморализует противника, который сейчас начал понимать, что "не всегда нужно принимать доброту за слабость".