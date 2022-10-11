Пушилин: ДНР усиливает систему ПВО с учётом поставок западной техники Киеву

Система противовоздушной обороны (ПВО) будет усилена на территории ДНР. Об этом заявил врио руководителя республики Денис Пушилин.

В беседе с ТАСС он отметил, что такое решение принято в связи с увеличением поставок западной техники киевскому режиму. По его словам, оружие украинской армии "не стоит на месте".

Кроме того, Пушилин добавил, что Запад в последнее время всё сильнее вовлекается в конфликт вокруг Украины.

"Система ПВО усиливается", — подтвердил врио главы ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике выявлено большое количество наёмников из Британии и Польши, которые сражаются на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул: бойцы РФ и ЛДНР сделают всё для оперативного освобождения Донбасса от националистических формирований.