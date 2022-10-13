Генсек Североатлантического блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается защищать Украину.
Об этом сообщило издание "Русская Весна".
"В случае военного конфликта мы должны следовать 5-й статье, согласно которой должны защищать своих партнёров. Украина не является членом Альянса, поэтому мы продолжим помогать ей, но не более", — заявил Генеральный секретарь НАТО.
Также он заявил, что обстоятельства, при которых военный блок может применить своё ядерное оружие, "чрезвычайно отдаленные".
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