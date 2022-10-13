Столтенберг: НАТО не собирается воевать за Украину

Генсек Североатлантического блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается защищать Украину.

Об этом сообщило издание "Русская Весна".

"В случае военного конфликта мы должны следовать 5-й статье, согласно которой должны защищать своих партнёров. Украина не является членом Альянса, поэтому мы продолжим помогать ей, но не более", — заявил Генеральный секретарь НАТО.

Также он заявил, что обстоятельства, при которых военный блок может применить своё ядерное оружие, "чрезвычайно отдаленные".