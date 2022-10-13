Полковник запаса Матвийчук об освобождении ДНР: "Давайте подождём недели две"

Полковник запаса Анатолий Матвийчук в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова Дениса Пушилина о наступлении переломного момента в деле освобождения ДНР.

Главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS, полковник запаса Анатолий Матвийчук считает, что глава ДНР, вероятно, имел ввиду желание побыстрее отодвинуть границы и обеспечить мирную жизнь людей.

"Давайте подождём недели две. Вот сейчас, всё-таки, на фронт должны подойти наши подготовленные резервы, и, я думаю, что мы возобновим контрнаступательные действия, а потом и наступательные действия, и уйдём туда, в глубину, тем самым отодвинув зоны боевых действий от новообразованных субъектов России", — сказал Матвийчук.

Полковник запаса уверен, что ВСУ исчерпали свой ресурс.

"У них закачиваются боеприпасы, те, которые им подвезли на контрнаступление западные военные сателлиты, мы ведь разбили у них много техники и вооружений, и, самое главное, у них заканчиваются люди, они положили огромные потери. Потери с августа по сегодняшний день — от 75 тысяч личного состава. То есть они сейчас полностью истощаются", — сказал Матвийчук.

Эксперт считает, что в ближайшую неделю украинская армия будет вынуждена перейти к обороне по всему флангу.