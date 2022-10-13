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Взрывы в Запорожье и Днепропетровске, в областях Украины воздушная тревога

Силовые структуры

После полуночи 14 октября на Украине слышны взрывы в Запорожье и Днепропетровске.

Об этом сообщили военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также во многих областях Украины объявлена воздушная тревога, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что ракетным ударом в Харьковской области была повреждена критическая инфраструктура.

"Ожидаются отключения света", — подтвердил "гауляйтер" региона Олег Синегубов.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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