Взрывы в Запорожье и Днепропетровске, в областях Украины воздушная тревога

После полуночи 14 октября на Украине слышны взрывы в Запорожье и Днепропетровске.

Об этом сообщили военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также во многих областях Украины объявлена воздушная тревога, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что ракетным ударом в Харьковской области была повреждена критическая инфраструктура.

"Ожидаются отключения света", — подтвердил "гауляйтер" региона Олег Синегубов.