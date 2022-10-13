После полуночи 14 октября на Украине слышны взрывы в Запорожье и Днепропетровске.
Об этом сообщили военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Также во многих областях Украины объявлена воздушная тревога, отметили журналисты.
Ранее сообщалось, что ракетным ударом в Харьковской области была повреждена критическая инфраструктура.
"Ожидаются отключения света", — подтвердил "гауляйтер" региона Олег Синегубов.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.