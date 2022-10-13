Из Крыма в Николаевскую область вылетели иранские "Герани"

С российского полуострова Крым в украинскую Николаевскую область вылетели иранские беспилотные летательные аппараты "Герань".

Об этом сообщил в своём аккаунте мессенджера журналист и телеведущий Руслан Осташко.

""Герань-2" уже над Николаевской областью", — позже сообщил он.

Также Осташко отметил, что прилёт дронов-камикадзе подтвердил и "гауляйтер" региона Виталий Ким.

"Залетели три мопеда в область. Внимание", — написал Ким в Telegram-канале.