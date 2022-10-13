С российского полуострова Крым в украинскую Николаевскую область вылетели иранские беспилотные летательные аппараты "Герань".
Об этом сообщил в своём аккаунте мессенджера журналист и телеведущий Руслан Осташко.
""Герань-2" уже над Николаевской областью", — позже сообщил он.
Также Осташко отметил, что прилёт дронов-камикадзе подтвердил и "гауляйтер" региона Виталий Ким.
"Залетели три мопеда в область. Внимание", — написал Ким в Telegram-канале.
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