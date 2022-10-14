Польские наёмники вели зачистку в Харьковской области, кидая гранаты в людей

Польские наёмники вели зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных людей. Об этом рассказал РИА Новости житель региона, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности.

Сам мужчина получил пулевое ранение в ногу и сейчас находится в госпитале.

"По мне стреляли военные, но, по моим понятиям, это были наёмники. Я думаю, что это были поляки, потому что они применили слово "курва". Такое слово есть только в польском языке", — рассказал собеседник издания.

По его словам, наёмники шли по улице, стреляя из автоматов и бросая гранаты.

Когда крики и шум раздались у соседей, мужчина сел на мотоцикл и бросился убегать, но был ранен в ногу. Спасли его от смерти российские военные, до которых он смог доехать.