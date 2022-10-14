Дмитрий Медведев назвал Жозепа Борреля "увядшей брюссельской капустой"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля "увядшей брюссельской капустой".

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц. А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель", — отметил зампреда Совета безопасности.

Он также иронично назвал Борреля "большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии".

Напомним, европейский чиновник ранее заявил, что при российской ядерной атаке по территории Украины Евросоюз обязательно "жёстко" ответит на это. Он подчеркнул, что ЕС гарантирует мощный неядерный ответ, который приведет к уничтожению армии России.