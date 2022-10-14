ВС РФ перехватили инициативу на Краснолиманском направлении и удерживают освобождённые населённые пункты.
Армия Украины опять пыталась форсировать р. Жеребец для овладения Стельмаховкой и Розовкой (ЛНР). Артиллеристы и лётчики на подступах к реке ударами рассеяли боевиков ВСУ и заставили отступить. Уничтожены два танка, пять БМП, два пикапа и около 60 националистов.
Бойцы отряда "Барс-13" взяли под контроль господствующие высоты в Червонопоповке и Песчанном, сообщает "Русская Весна".
Похоже ВСУ перебросили главные силы к Сватово, готовя прорыв к этому на фланге Кременского фронта.
Украинская армия предпринимала попытки прорваться у Ольшан, Кисловки и Райгородки: однако попытки были тщетными. У Таволжанки бандеровцы перешли к обороне, ожидая русского контрнаступления.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.