Сватовско-Кременская оборона: ВС РФ отражает натиск ВСУ и контратакует

ВС РФ перехватили инициативу на Краснолиманском направлении и удерживают освобождённые населённые пункты.

Армия Украины опять пыталась форсировать р. Жеребец для овладения Стельмаховкой и Розовкой (ЛНР). Артиллеристы и лётчики на подступах к реке ударами рассеяли боевиков ВСУ и заставили отступить. Уничтожены два танка, пять БМП, два пикапа и около 60 националистов.

Бойцы отряда "Барс-13" взяли под контроль господствующие высоты в Червонопоповке и Песчанном, сообщает "Русская Весна".

Похоже ВСУ перебросили главные силы к Сватово, готовя прорыв к этому на фланге Кременского фронта.

Украинская армия предпринимала попытки прорваться у Ольшан, Кисловки и Райгородки: однако попытки были тщетными. У Таволжанки бандеровцы перешли к обороне, ожидая русского контрнаступления.